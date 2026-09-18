Noida News: यीडा ने 320 किसानों को दिए भूखंड
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:09 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:09 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने 320 पात्र किसानों को सत फीसदी आबादी भूखंडों का आवंटन किया। यह आवंटन प्राधिकरण कार्यालय में ड्रॉ के माध्यम से किया गया। ये भूखंड प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित और क्रय की गई भूमि के बदले दिए गए हैं। आवंटित भूखंड सेक्टर-29 के ग्राम तिरथली में स्थित हैं। प्राधिकरण इन भूखंडों को शीघ्र ही विकसित करेगा। ड्रॉ की प्रक्रिया भूलेख विभाग के विशेष कार्याधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह की उपस्थिति में हुई। एसडीएम हरि प्रताप सिंह और भूलेख एवं नियोजन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। तिरथली और करौली बांगर के किसान भी मौके पर उपस्थित थे। ब्यूरो
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