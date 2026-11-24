विज्ञापन

नोएडा (संवाद)। सेक्टर-94 स्थित युवा शक्ति घाट पर मंगलवार को देव दीपावली उत्सव मनाया गया। वाईएसएस फाउंडेशन की ओर से देव दीपावली 2.0 के तहत यमुना दीपोत्सव एवं भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां यमुना का पूजन किया। इसके बाद सामूहिक दीपदान करके महाआरती की। बनारस घराने के प्रसिद्ध युगल गायक सुमित मिश्रा और अर्पणा मिश्रा ने भजनों की प्रस्तुति दी।