Noida News: सेक्टर-40 में नल के पानी में मिले कीड़े, गुणवत्ता पर उठे सवाल

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माई सिटी रिपोर्टर नोएडा। सेक्टर-40 के डी ब्लॉक में नल से आ रहे पानी में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। इसको लेकर सेक्टर की आरडब्ल्यूए ने पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। आरडब्ल्यूए के महासचिव मोहिंदर सिंह के अनुसार, घरों में सप्लाई हो रहे पानी में कीड़े दिखाई देना चिंता का विषय है। उनका कहना है कि जल विभाग की ओर से पानी की नियमित जांच और आवश्यक ट्रीटमेंट को लेकर गंभीरता बरतने की जरूरत है।मोहिंदर सिंह ने आशंका जताई कि यदि पानी की गुणवत्ता की जांच किए बिना इसकी सप्लाई की जा रही है, तो यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। दूषित पानी के सेवन से लोग बीमार पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। साथ ही पानी की जांच कराकर यह पता लगाया जाना चाहिए कि सप्लाई में कीड़े किस वजह से आ रहे हैं। आरडब्ल्यूए ने मामले को गंभीर बताते हुए पानी की गुणवत्ता की जांच पर जोर देने की मांग कर रहे हैं। यह हाल सिर्फ एक दो सेक्टर का नहीं, बल्कि सेक्टर 51, 19, 27, 26, 25 जैसे सेक्टरों का भी है, जहां सबसे ज्यादा गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें आती हैं। वहीं अधिकतर सेक्टरों में कम प्रेशर वाला पानी आ रहा है, जिसके चलते एक मंजिल तक भी पानी नहीं चढ़ता है। इससे पानी की टंकी नहीं भर पाती है, ऐसे में पानी को स्टॉक करके रखा कठिन हो जाता है। वहीं निवासियों ने प्राधिकरण को पत्र लिखकर साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है।