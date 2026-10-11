Noida News: औद्योगिक सेक्टरों में सार्वजनिक परिवहन नहीं, निजी वाहनों पर निर्भर कामगार

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ग्रेटर नोएडा। शहर के औद्योगिक सेक्टरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं होने से कामगारों और कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरजपुर साइट-सी, साइट-4, साइट-5 और कासना औद्योगिक क्षेत्र समेत कई सेक्टरों में आने-जाने के लिए लोग निजी वाहनों पर निर्भर हैं। औद्योगिक संगठनों की ओर से लंबे समय से इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। रात के समय स्थिति और मुश्किल हो जाती है।ग्रेटर नोएडा में छह से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनमें हजारों छोटे-बड़े उद्योग संचालित हो रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक और कारोबारी रोजाना आते-जाते हैं। इसके बावजूद इन औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रोडवेज या सिटी बसों की नियमित सुविधा नहीं है। कासना-सूरजपुर-नोएडा रोड और नोएडा-दादरी मार्ग पर ऑटो का संचालन होता है, लेकिन यह सुविधा भी रात करीब नौ बजे बंद हो जाती है।