महिला कबड्डी टूर्नामेंट: मोनू अलावलपुर की टीम ने जीती ट्रॉफी

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संवाद न्यूज एजेंसीयमुना सिटी। जेवर के श्री दुर्गे मंदिर परिसर में आयोजित 62वें नवरात्रि मेले में चल रही महिला कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। फाइनल में मोनू अलावलपुर की टीम ने मथुरा की टीम को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। अन्य दिनों की अपेक्षा रविवार को मुकाबला देखने के लिए अधिक दर्शक पहुंचे। दर्शक तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते नजर आए।महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना उद्देश्यआयोजक सौरव माहेश्वरी और गौरव माहेश्वरी ने बताया कि महिला कबड्डी प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है। ऐसी प्रतियोगिताओं से महिलाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिलता है।विजेता टीम को 51 हजार रुपये का पुरस्कारप्रतियोगिता में विजेता टीम को 51 हजार रुपये और उपविजेता टीम को 31 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी गई। फाइनल मुकाबले में मोनू अलावलपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मथुरा की टीम को शिकस्त दी। इसके साथ ही दिल्ली तीसरे और मोनिका दादरी की टीम चौथे स्थान पर रही। साथ ही बेस्ट प्लेयर को साइकिल दी गई।