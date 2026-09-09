Noida News: बिजली बहाली के प्रदर्शन में महिलाओं ने संभाला मोर्चा

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-कनेक्शन न मिलने तक जारी रहेगा प्रदर्शन, विद्युत निगम की कार्रवाई पर उठाए सवाल



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नोएडा। सेक्टर 123 स्थित पर्थला में चल रहे प्रदर्शन में बुधवार को महिलाओं ने विद्युत निगम के विरुद्ध मोर्चा खोला। बिजली उपलब्ध कराने की मांग को लेकर डूब क्षेत्र के निवासियों द्वारा भारतीय किसान परिषद के तत्वाधान में चल रहा प्रदर्शन तीसरे दिन भी बरकरार रहा। उन्हाेंने निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक सभी को बिजली नहीं मिलेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही विचार-विमर्श कर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो

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