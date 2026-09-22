Noida News: कलेक्ट्रेट पहुंचीं रायपुर बांगर की महिलाएं

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ग्रेटर नोएडा। जेवर के रायपुर बांगर गांव की पानी, सफाई, कूड़ा निस्तारण और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को लेकर ग्रामीण महिलाएं मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचीं। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गांव की मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान कराने की मांग की। पार्टी जिलाध्यक्ष परशुराम चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सुविधाओं के अभाव में उन्हें रोजाना परेशानी होती है। इस दौरान जिला संगठन मंत्री स्वाति सिन्हा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष हाजी लाल मोहम्मद समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो