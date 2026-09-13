Noida News: बाइक से गिरकर महिला की मौत
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:15 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:15 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-128 में शुक्रवार को बाइक से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी। इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने से दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोट आई। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-126 थाना पुलिस ने महिला के पिता ज्ञानेंद्र सिंह को घटना की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी पति के साथ कहीं जा रही थी, तभी हादसा हो गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी सुमनेश कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। ब्यूरो
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