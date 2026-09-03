Noida News: पश्चिम यूपी भाजपा की क्षेत्रीय कार्यसमिति घोषित, 37 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

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नोएडा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सहमति के बाद पश्चिम क्षेत्र की कार्यसमिति की घोषणा कर दी गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने बुधवार को 37 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की। इसमें 10 उपाध्यक्ष और चार महामंत्री भी हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई है।सूची में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में विनोद त्यागी, मान सिंह गोस्वामी, हरेंद्र जाटव, प्रवीण मित्तल, बिजेंद्र कश्यप, अंकुर राणा, राजीव सिसोदिया, प्रदीप सैनी, विनोद चौधरी और सुभाष वाल्मीकि को जिम्मेदारी मिली है। क्षेत्रीय महामंत्री के पद पर अशोक मोंगा, हरीश सिंह, संजीव सिसका (गोयल) और रूपेंद्र सैनी को नियुक्त किया गया है।क्षेत्रीय मंत्री के रूप में अजय भारद्वाज भराला, कुमुदिनी चौधरी (सैनी), हरजिंदर कौर, सुखविंदर सोम, नितिन मलिक, महेश बाली, दीपक ऋषि गौड़, वरुण गोयल, सौरव पाल लोधी और आयुष पवार को दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा मनोज शर्मा, गीता शर्मा, नितिन शर्मा, राजे कसाना, रवीना सिंह, कृष्ण चंद सैनी, रोहिल वाल्मीकि, हरमीत बख्शी, हेमंत लोधी, ललित गर्ग मोदी, संजय राणा, सतेंदर चौधरी को क्षेत्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है।