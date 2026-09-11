Noida News: जेपी और नवाब सिंह नागर का स्वागत

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-100 स्थित दी विलास में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश (जेपी) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष महेश चौहान ने की। दोनों पदाधिकारियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। नोएडा एम्प्लॉइज एसोसिएशन अध्यक्ष चौ. राजकुमार सिंह ने राम दरबार की प्रतिमा भेंट की। इस दौरान वेद प्रधान, सतीश प्रमुख, योगेंद्र चौधरी, जितेंद्र चौधरी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।