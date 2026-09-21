Noida News: पांच दिन से पानी की किल्लत, ईकोविलेज-2 के निवासी परेशान

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- चार से पांच टावरों में आपूर्ति ठप, टैंकरों से भी नहीं मिल रही पूरी राहत

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित सुपरटेक ईकोविलेज-2 सोसाइटी के चार से पांच टावरों में पिछले पांच दिन से पानी की आपूर्ति प्रभावित है। कुछ टावरों में पानी आ रहा है, जबकि प्रभावित टावरों के निवासी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान हैं। निवासी संजीव पटेल ने बताया कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए मेंटेनेंस टीम की ओर से चार से पांच टैंकर भी बुलाए गए हैं। इसके बावजूद प्रभावित टावरों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ टावरों में आपूर्ति सामान्य होने से वहां स्थिति ठीक है, लेकिन अन्य टावरों के निवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पांच दिन से समस्या बनी रहने के कारण प्रभावित टावरों के लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ रहा है। निवासी जल्द से जल्द नियमित जलापूर्ति बहाल होने की उम्मीद कर रहे हैं।

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