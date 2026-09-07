Noida News: क्षतिग्रस्त सड़क से ग्रामीण परेशान

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बिलासपुर। कस्बे से रामपुर, सलैमपुर, नियाना और लडपुरा समेत कई गांवों को जोड़ने वाला मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। सड़क का कुछ हिस्सा तारकोल और कुछ आरसीसी का है, जो कई जगहों से टूट चुका है। इससे ग्रामीणों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है।ग्रामीणों के अनुसार आरसीसी सड़क की चौड़ाई कम होने से आमने-सामने वाहन आने पर एक वाहन को नीचे कच्चे रास्ते पर उतारना पड़ता है। सड़क किनारे कच्चा रास्ता करीब छह से आठ इंच नीचे होने से दोबारा सड़क पर चढ़ने में भी दिक्कत होती है। इससे हादसे का खतरा बना रहता है। मार्ग पर कई कॉलोनियां होने से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं।ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हुई। नगर पंचायत इसे प्राधिकरण के अधीन बता रही है, जबकि प्राधिकरण की ओर से भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सतीश भाटी, मोहित योगी, वीरेंद्र शर्मा और पप्पू प्रधान ने जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।