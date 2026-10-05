Noida News: हबीबपुर गांव में गंदगी से ग्रामीण परेशान

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। हबीबपुर गांव में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। गांव के कई हिस्सों में कूड़ा और गंदगी जमा होने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। इससे आसपास का माहौल भी खराब हो रहा है। निवासी रणवीर चौधरी ने बताया कि गांव में कई स्थानों पर नियमित सफाई की जरूरत है। संबंधित अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि गंदगी से राहत मिल सके।