Noida News: सालों से श्मशान घाट बनने का इंतजार कर रहे ग्रामीण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

आशीष शर्मायमुना सिटी। जेवर के रामपुर गांव के निवासी कई साल से श्मशान घाट के जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहे हैं। वर्षो पहले सरकार द्वारा रामपुर गांव से पास सूखी यमुना नदी में श्मशान घाट बनाया गया था, लेकिन यमुना में वापस पानी आने के कारण ग्रामीण श्मशान घाट का उपयोग नहीं कर सके। इस समस्या के चलते ग्रामीणों ने अपने स्तर पर उसी श्मशान घाट के पास एक छोटा श्मशान घाट बनवाया, लेकिन अब उसकी हालत भी जर्जर हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है प्राधिकरण की ओर से गांव में एक नया श्मशान घाट बनवाया जाए।