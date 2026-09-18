Noida News: इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव में रखे विचार

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नोएडा। आईआईएम लखनऊ के नोएडा परिसर में शुक्रवार को इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव हुआ। इसमें एआई के युग में प्रबंधन शिक्षा पर सत्र, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन, एआई युग के लिए संस्थागत शासन और नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर निदेशकों की गोलमेज चर्चा हुई। सम्मेलन में 100 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए जबकि इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव पुरस्कारों ने एआई-संचालित पाठ्यक्रम और शैक्षणिक नवाचार में उल्लेखनीय पहलों को सम्मानित किया। एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. हरिवंश चतुर्वेदी भी मौजूद रहे।