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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। राज्य सीनियर पुरुष बास्केटबॉल चैंपियनशिप में शामिल होने वाली टीम के चयन के लिए शनिवार को जिला स्तरीय ट्रायल होगा। ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के बास्केटबॉल कोर्ट पर शाम चार बजे से ट्रायल शुरू होंगे। इसमें जिले के इच्छुक और योग्य खिलाड़ी हिस्सा लेकर टीम में स्थान बनाने के लिए अपना खेल कौशल दिखाएंगे। चयनित खिलाड़ी 24 से 30 नवंबर तक बरेली में होने वाली राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन (यूपीबीए) के महासचिव दिलीप सिंह ने बताया कि ट्रायल के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।