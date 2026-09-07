Noida News: नगला हुकुम सिंह से जेवर जाने वाले मार्ग पर लगा जाम
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 08:18 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 08:18 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)। नगला हुकुम सिंह से जेवर जाने वाले मार्ग पर सोमवार को भीषण जाम लग गया। गांव के बीच से होकर जाने वाला यह मार्ग सिंगल रोड है और इस पर दोनों तरफ से वाहन आमने सामने आ गए। वहीं ग्रेटर नोएडा से जेवर की ओर जाने वाली ई-बसें भी जब रास्ते में आ गईं, तो दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया।
दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लाइन लग गई और आमने सामने से आईं दो बसों के एक साथ निकलने की जगह नहीं बची। इसके चलते दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रबूपुरा से जेवर जाने वाले लोग भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह यह क्षेत्र का व्यस्त रास्ता है। ग्रामीणों के अनुसार मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण यहां आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। ग्रामीणों ने मार्ग को चौड़ा कराने की मांग की है।
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दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लाइन लग गई और आमने सामने से आईं दो बसों के एक साथ निकलने की जगह नहीं बची। इसके चलते दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रबूपुरा से जेवर जाने वाले लोग भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह यह क्षेत्र का व्यस्त रास्ता है। ग्रामीणों के अनुसार मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण यहां आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। ग्रामीणों ने मार्ग को चौड़ा कराने की मांग की है।
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