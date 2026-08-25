Noida News: सोनार गली की समस्याओं को लेकर अधिकारी से मिले व्यापारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:26 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:26 PM IST
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नोएडा। सलारपुर-भंगेल व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की। अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि कई महीनों से बदहाल पड़ी सोनार वाली गली की सड़क दुरुस्त कराने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि गली में 30 से अधिक दुकानें हैं, लेकिन सड़क खराब होने के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने जल्द सड़क बनवाने और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। ब्यूरो
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