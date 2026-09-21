ट्रेड शो : यूपी के कारोबारियों को मिलेंगे नए अवसर

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- विदेशी निवेशकों और यूपी के उद्यमियों के बीच बनेगा सीधा कारोबारी संवाद, सहयोगी देशों के भी होंगे पवेलियनमाई सिटी रिपोर्टरमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ट्रेड शो में इस बार कारोबारियों को ग्लोबल कंपनियों की मौजूदगी से नए अवसर मिलेंगे। निवेशकों व उद्यमियों को विदेशी खरीदारों से सीधा कारोबारी संवाद करने का मौका मिलेगा। साथ ही, इस बार सहयोगी देशों का पवेलियन भी देखने को मिलेगा, जहां वे अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे।अधिकारियों ने बताया कि इस बार ट्रेड शो के छह सहयोगी देश होंगे, जिनमें वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस शामिल हैं। छह देशों की भागीदारी वाला यह आयोजन यूपी के लिए ‘लोकल से ग्लोबल’ की अवधारणा को मजबूत करेगा। पार्टनर देशों के प्रतिनिधि अपने उत्पाद व तकनीक प्रदर्शित करने के साथ ही प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकों और कारोबारियों से सीधे संवाद करेंगे। इससे व्यापारिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और नए कारोबारी अवसरों के लिए व्यापक संभावनाएं बनेंगी।अधिकारियों के अनुसार, इस बार सहयोगी देशों के 36 विदेशी प्रदर्शक और करीब 100 खरीदारों की भागीदारी होगी। सभी सहयोगी देशों के लिए 54-54 और 36-36 वर्ग मीटर की जगह निर्धारित की गई है। बी2बी बैठकें, कंट्री सेशन, राउंडटेबल और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद के जरिए कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं, इस बार मुख्यमंत्री के साथ भी सीधा संवाद होगा और मेले में सीएम का एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा।वियतनाम के पवेलियन में एविएशन से लेकर फार्मा और ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) तक के क्षेत्र शामिल होंगे। वियतनाम की इस भागीदारी में पर्यटन, कृषि, फार्मास्युटिकल एवं कॉस्मेटिक उत्पाद, खाद्य, टेक्सटाइल, गारमेंट, हस्तशिल्प और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। इसमें वियतनाम एयरलाइंस, पर्यटन क्षेत्र की कंपनियों, फार्मा एवं हेल्थ से जुड़े उद्यमों तथा अन्य कंपनियों की भागीदारी प्रस्तावित है।इसके अलावा, जापान की तकनीक और औद्योगिक विशेषज्ञता भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। जापान के पवेलियन में तकनीक और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों की व्यापक प्रस्तुति प्रस्तावित है। वहीं, सिंगापुर, रूस और ऑस्ट्रिया से आने वाली कंपनियां तकनीक, परिवहन और औद्योगिक समाधान से जुड़े उत्पाद लेकर आ रही हैं।