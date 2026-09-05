Noida News: अवैध हथियार के साथ तीन धरे

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ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को तीन शातिर आरोपियों को ओमीक्रोन-3 सर्विस रोड से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मुजैद उर्फ मुजैफ (21) निवासी कस्बा बिलासपुर, गौरव (33) निवासी गांव पीपलका और ललित (24) निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई है। आरोपी मुजैद के कब्जे से एक अवैध पिस्टल व तीन कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी गौरव व ललित के पास से एक-एक अवैध चाकू मिला है। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी गौरव पर पूर्व में थाना बीटा-2 में और आरोपी ललित पर थाना बिसरख में धारा मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो