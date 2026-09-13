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ग्रेटर नोएडा। सिग्मा-3 गोलचक्कर के सर्विस रोड पर गोदरेज कंपनी के पास से बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने बाइक सवार तीन संदिग्धों पंकज (21), रितिक (22) और बादल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 20 किलो वजनी और लगभग 22 फीट लंबी चोरी की तांबे की दो पट्टियां और दो अवैध चाकू बरामद हुए हैं। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शनिवार देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिग्मा-3 गोलचक्कर के पास एक बाइक पर तीन संदिग्ध युवक बोरी में सामान लेकर घूम रहे हैं। पंकज और रितिक से एक-एक चाकू मिला। बादल के पास मौजूद बोरी से तांबे की पट्टियां बरामद हुईं।आरोपियों ने बताया कि पट्टियां स्वर्ण प्लाजा, साइट-4 से चोरी की थीं। सभी बुलंदशहर निवासी हैं। ब्यूरो

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