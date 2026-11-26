Noida News: 2047 में विकसित भारत संभालने जा रही युवा पीढ़ी खुद की सोच भी बदले
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:35 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:35 PM IST
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- भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने युवाओं को साधा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आज के युवा 2047 में विकसित भारत की बागडोर संभाल रहे होंगे। ऐसे में उनको यह सोच भी विकसित करनी होगी कि देश के लिए उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। संविधान के मुताबिक वैज्ञानिक तौर-तरीके भी अपने व्यवहार में लाने होंगे। नालेज पार्क-3 स्थित एक निजी संस्थान में आयोजित भाजपा के संविधान गौरव दिवस पर प्रदेश प्रभारी व संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने यह बात कही। उनका कहना है कि भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा और देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का आधार है। कार्यक्रम में पश्चिम क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, सांसद डॉ. महेश शर्मा, प्रदेश मंत्री महामेधा नागर, एमएलसी श्रीचन्द शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, महानगर अध्यक्ष महेश चौहान, आईआईएमटी के प्रबंध निदेशक मयंक अग्रवाल व पूर्व जिलाध्यक्ष प्रणीत भाटी, रक़म सिंह भाटी, दादरी चेयरमैन गीता पंडित मौजूद रहे।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आज के युवा 2047 में विकसित भारत की बागडोर संभाल रहे होंगे। ऐसे में उनको यह सोच भी विकसित करनी होगी कि देश के लिए उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। संविधान के मुताबिक वैज्ञानिक तौर-तरीके भी अपने व्यवहार में लाने होंगे। नालेज पार्क-3 स्थित एक निजी संस्थान में आयोजित भाजपा के संविधान गौरव दिवस पर प्रदेश प्रभारी व संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने यह बात कही। उनका कहना है कि भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा और देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का आधार है। कार्यक्रम में पश्चिम क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, सांसद डॉ. महेश शर्मा, प्रदेश मंत्री महामेधा नागर, एमएलसी श्रीचन्द शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, महानगर अध्यक्ष महेश चौहान, आईआईएमटी के प्रबंध निदेशक मयंक अग्रवाल व पूर्व जिलाध्यक्ष प्रणीत भाटी, रक़म सिंह भाटी, दादरी चेयरमैन गीता पंडित मौजूद रहे।