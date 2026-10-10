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Noida News: टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 14 अक्टूबर को

Sat, 10 Oct 2026 08:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:42 PM IST
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The tournament's semi-final is on October 14
न्यूज एजेंसी
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। नॉलेज पार्क-1 स्थित कैंब्रिज स्कूल में चल रहे दूसरे कैम्ब्रिज अंडर-19 इंटर-स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट-2026 के सेमीफाइनल मुकाबले 14 अक्टूबर को खेले जाएंगे। वहीं, टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 16 अक्टूबर को आयोजित होगा। प्रतियोगिता में करीब 15 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने वाली टीमें खिताबी मुकाबले में जगह बनाएंगी। फाइनल में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है।
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