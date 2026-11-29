ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास स्थित ओमेक्स एनआरआई सिटी मॉल में रविवार को शाही दावत रेस्टोरेंट के कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से कार्यालय में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। घटना से मॉल परिसर में अफरातफरी मच गई।

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आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग कार्यालय में लगी थी। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।वहीं, मीडिया सेल का का कहना है कि शनिवार रात ओमेक्स मॉल (एनआरआई सिटी मार्केट) स्थित एक दुकान में अचानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस एवं फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर सर्विस की टीम द्वारा आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है।