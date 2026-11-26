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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर मिगसन विलासा के सेंट्रल पार्क में 29 नवंबर को धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। मिगसन विलासा पंजाबी फैमिलीज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गुरुबाणी के शबद और कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव की शिक्षाओं का स्मरण किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत श्री सुखमनी साहिब के पाठ से होगी। इसके बाद कीर्तन दरबार सजेगा और अरदास की जाएगी। इसमें गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा सीस गंज साहिब के हजूरी रागी भाई वीरेंद्र सिंह जी कीर्तन प्रस्तुत करेंगे।