Noida News: सेवा संकल्प अभियान के तहत एक माह चलेंगे कार्यक्रम

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर सोमवार को विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी ने बैठक की। उन्होंने बताया कि जनकल्याणकारी कार्यों एवं विकास योजनाओं से हुए सकारात्मक बदलावों को जन-जन तक पहुंचाने तथा नागरिकों को विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प से जोड़ना है। अभियान के तहत 13 प्रमुख कार्यक्रमों के साथ विभिन्न विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के तहत आशीर्वाद का दीया, 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार, रंगोली राष्ट्र एवं घर-घर राष्ट्र तक, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज तथा जनसेवा महाकुंभ समेत कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।