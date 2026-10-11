Noida News: ई-रिक्शा की संख्या अब यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर में लगातार बढ़ रही ई-रिक्शा की संख्या अब यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जनपद में 25 हजार से अधिक ई-रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके संचालन को लेकर अब तक न कोई ठोस नियम बनाए गए हैं, न ही इनके लिए तय रूट है और ठहराव स्थल भी निर्धारित नहीं किए गए हैं। इस कारण शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और बाजारों में रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है।परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले साल ई-रिक्शा की संख्या 26,789 रही। यह हर माह करीब 250-350 तक बढ़ रही है। इनके मुकाबले जनपद में करीब 18500 सीएनजी ऑटो और 17000 ई-ऑटो संचालित किए जा रहे हैं। तीनों ही तरह के तीन पहिया वाहनों में सबसे ज्यादा संख्या ई-रिक्शा की ही है। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी का कारण कम रेट, हल्के व एनसीआर जैसे क्षेत्र में बैटरी से संचालित किए जाने और रोक टोक कम होना शामिल है। ऐसे में अपनी रोजी रोटी का जरिया ढूंढने वाले लोगों की पहली पसंद सीएनजी ऑटो के बजाय ई-रिक्शा रहा। इस वजह से यह तेजी से रोजगार का जरिया तो बनें, लेकिन इनको लेकर समय रहते कोई ठोस नियम न बनने के कारण यह आज भी पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं।