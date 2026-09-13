Noida News: विधायक ने सुनी व्यापारियों की समस्याएं
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:53 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:53 PM IST
विज्ञापन
बिलासपुर (संवाद)। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने रविवार को बिलासपुर कस्बे में सभासद मनीष गर्ग के साथ व्यापारियों की समस्याएं सुनी। व्यापारियों ने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्हें जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान अनुपम तायल, राकेश शर्मा, विपिन चौहान, अविनाश कुमार, विनय चौटाला, सौरभ गर्ग, हरेंद्र शर्मा, रविंद्र अग्रवाल, ओमकार भाटी आदि लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन