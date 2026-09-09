Noida News: लापता को तीन घंटे में ढूंढ परिजनों को सौंपा

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिजारसी कॉलोनी से एक नाबालिग छात्र घर से बिना बताए अचानक लापता हो गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में छिजारसी कॉलोनी निवासी फुरकान ने बताया कि उनका 14 वर्षीय पुत्र समद सोमवार करीब 3 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया। काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो पीड़ित पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के तीन घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चे को ढूढ़कर परिजनों को सौंप दिया गया।