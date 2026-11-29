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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-37 स्थित समसारा विद्यालय में शनिवार को वार्षिक महोत्सव रामत्व : संस्कारों की अनंत यात्रा का आयोजन किया गया। महोत्सव में विद्यार्थियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन, आदर्शों, त्याग, कर्तव्य और संस्कारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मंच पर जीवंत कर दिया। बच्चों की प्रतिभा और शानदार प्रस्तुतियों ने अतिथियों और अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेजर जनरल बीडी वाधवा ने कहा कि बच्चों को श्रीराम के जीवन से मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए।कार्यक्रम में मधु सिरोही, प्रधानाचार्या डॉ. शालिनी प्रसाद, कुसुम शास्त्री, विक्रमजीत सिंह शास्त्री, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोद कुमार अत्री और परीक्षा नियंत्रक डिंपल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।