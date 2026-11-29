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फोटो- गौड़ सौंदर्यम में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं ने उत्साह के साथ लिया हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला तो उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर भी जमकर दमखम दिखाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी में आयोजित एससीएल-10 क्रिकेट टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की। चौके-छक्कों से मैदान गूंज उठा और दर्शकों ने खूब आनंद लिया। खिलाड़ियों के उत्साह और खेल भावना ने साबित किया कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने में सक्षम हैं। रविवार को मुख्य अतिथि दादरी विधायक तेजपाल नागर ने पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।गौड़ सौंदर्यम अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से 27 से 29 नवंबर तक तीन दिवसीय एससीएल-10 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इसमें सोसाइटी की गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। महिला खिलाड़ियों की चार टीमें बनाई गईं, जिनमें सुपर अचीवर्स, रेड विंग्स, एंजेल इलेवन और स्क्रीमिंग ईगल्स शामिल रहीं। इनकी कप्तानी क्रमशः रुचिका जैन, मनु चौधरी, प्रियंका बंसल और टीना सिंह सेंगर ने की। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया।आयोजकों के मुताबिक, इस लीग का उद्देश्य महिलाओं को रोजमर्रा की व्यस्तता से कुछ समय निकालकर अपनी रुचि और प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना है। आयोजन ने महिलाओं को खेल से जुड़ने, आपसी तालमेल बढ़ाने और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया।एससीएल-10 टूर्नामेंट को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था। चैलेंजर श्रेणी में 45 वर्ष तक के पुरुष खिलाड़ियों की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इस वर्ग में कुल 24 मुकाबले खेले गए। वहीं, एलीट श्रेणी में 45 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पुरुष खिलाड़ियों की चार टीमें शामिल रहीं, जिनके बीच सात मुकाबले हुए। इसके अलावा दिवास श्रेणी में महिला खिलाड़ियों की चार टीमों ने हिस्सा लिया। इनके बीच भी सात मुकाबले खेले गए। इस तरह तीनों श्रेणियों को मिलाकर टूर्नामेंट में कुल 38 मुकाबले आयोजित किए गए।