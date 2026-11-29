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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर ईटा-2 स्थित मिगसन विलासा सोसाइटी में रविवार को सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह करीब 10 बजे सुखमनी साहिब के पाठ से हुई। सोसाइटी के निवासियों और संगत ने श्रद्धापूर्वक पाठ में भाग लिया।कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह ने गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत किया। शबद कीर्तन से सोसाइटी का वातावरण भक्तिमय हो गया। संगत ने गुरु की वाणी का श्रवण किया। कार्यक्रम के समापन पर गुरु का लंगर आयोजित किया गया। इसमें सोसाइटी के निवासियों और संगत ने प्रसाद ग्रहण किया।निवासियों ने गुरु साहिब की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आयोजन को सफल बनाने में मुकुल गंभीर, कुलबीर सिंह, गगनदीप सिंह, परविंदर सिंह, कुलप्रीत सिंह, गौरव अरोड़ा, गौतम मेहरा, करण, खुशी और दिव्या अग्रवाल समेत अन्य सेवादारों ने सहयोग किया।