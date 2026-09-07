Noida News: डीएम बोलीं, बच्चों की आंखों के लिए कक्षा में ट्यूबलाइट लगवाएं

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- बच्चों ने बेझिझक सुनाई गिनती, पढ़ी किताब तो खिल उठे चेहरेमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। कक्षा में अचानक जिलाधिकारी मेधा रूपम को अपने बीच देखकर बच्चे पहले थोड़े सहमे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों से बातचीत शुरू की तो माहौल सहज हो गया। किसी ने गिनती सुनाई तो किसी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पहाड़े सुनाएं। किताब पढ़ने की बारी आई तो बच्चों ने भी बिना झिझक अपना पाठ जिलाधिकारी को सुनाया। प्राथमिक स्कूल मथुरापुर में सोमवार को जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान यह मानवीय तस्वीर देखने को मिली। जिलाधिकारी ने बच्चों की आंखों पर जोर न पड़े। इसके लिए कक्षा में ट्यूबलाइट लगवाने के लिए प्रधानाध्यापक व बीएसए से कहा। उन्होंने बच्चों से खेलों में अधिक प्रतिभाग करने के लिए कहा। बच्चे बोले की वह सब खेल खेलते हैं। कबड्डी सबसे अच्छा लगता है।जिलाधिकारी ने बच्चों की कॉपियां भी देखीं। स्कूल का काम और गृहकार्य नियमित रूप से पूरा मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता जताई। उन्होंने निर्देशित किया कि स्मार्ट क्लास एवं स्क्रीन का उपयोग विषय की आवश्यकता एवं छात्रों की बेहतर समझ के लिए प्रभावी ढंग से किया जाए। प्रधानाध्यापक गजन भाटी ने बताया कि विद्यालय में 140 विद्यार्थियों में करीब 77 प्रतिशत बच्चे उपस्थित मिले। तीनों शिक्षक भी विद्यालय में मौजूद थे। कक्षाओं की अलमारियों में सामान व्यवस्थित मिलने के साथ शौचालय, मिड-डे मील और कार्यालय में साफ-सफाई की व्यवस्था से डीएम खुश हुईं। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों की पढ़ाई को सहज और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाए। स्क्रीन का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार ही हो और अधिकतम व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाए। कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी रखने के निर्देश भी दिए, ताकि बच्चों की आंखों पर प्रतिकूल असर न पड़े। निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार भी मौजूद रहे।