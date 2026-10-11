Noida News: टीम ब्लेंडर्स ने 84 रनों से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर- 113 वीओसी क्रिकेट मैदान में रविवार सुबह वीओसी नो मर्सी सीजन-3 का लीग मुकाबला खेला गया। जिसमें टीम ब्लेंडर्स ने 84 रनों से जीत दर्ज किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ब्लेंडर्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी द किंग 159 रन पर सिमट गई। ब्लेंडर्स के सुनिश नाबाद 81 रन बनाकर बेस्ट बॉलर बने, वहीं सौरभ तीन विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।