Noida News: बच्चों को सिखाया गुड टच-बैड टच

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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ लॉ की ओर से कासना स्थित डायमंड पब्लिक स्कूल में जानें, सुरक्षित रहें और आवाज उठाएं विषय पर कम्युनिटी कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को पाक्सो कानून और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा। स्कूली बच्चों को गुड टच-बैड टच, व्यक्तिगत अधिकार, गलत व्यवहार की पहचान और असुरक्षित परिस्थितियों में मदद मांगने के बारे में जानकारी दी गई। डीन प्रो. (डॉ.) ऋषिकेश दवे ने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना जरूरी है। कार्यक्रम का समन्वय असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मनवेंद्र सिंह ने किया। ब्यूरो

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