Noida News: चाइल्ड पीजीआई में होगी स्वाइन फ्लू की आरटीपीसीआर जांच

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निरीक्षण के दौरान मालूम हुआ कि अस्पताल में एंटीजन किट से स्वाइन फ्लू की जांच उपलब्ध है लेकिन आरटीपीसीआर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में टीम की ओर से निर्देश दिया गया कि आरटीपीसीआर के लिए मरीजों को चाइल्ड पीजीआई भेजा जाएगा। शासन के आदेश पर स्वाइन फ्लू के लिए आरटीपीसीआर जांच निशुल्क रहेगी। सीएमएस ने बताया कि यदि चाइल्ड पीजीआई में संभव नहीं हुआ तब मरीजों को जिम्स अस्पताल ग्रेटर नोएडा भेजा जाएगा। सीएमएस डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि निरीक्षण के बाद अधिकारी से अस्पताल की कुछ जरूरतों को पूरा करने की मांग की गई। इस मौके पर वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. एचएम लावानिया, चिकित्सा अधिकारी डॉ. असद महमूद मौजूद रहे।

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नोएडा। जिले में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के इलाज व संक्रमण से बचाव की स्थिति जानने के लिए राज्य सर्विलांस अधिकारी डॉ. विकासेंदु अग्रवाल ने शनिवार को सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि स्वाइन फ्लू की आरटीपीसीआर जांच के लिए मरीजों को चाइल्ड पीजीआई भेजा जाए। अस्पताल के सीएमएस डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि स्वाइन फ्लू या वायरल इंफेक्शन के मरीजों के लिए अस्पताल में फीवर क्लीनिक बनाया गया है।