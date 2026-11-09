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Noida News: सेक्टर 27 में हुई गंदे पानी की आपूर्ति

Mon, 09 Nov 2026 08:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:15 PM IST
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Supply of contaminated water in Sector 27
सेक्टर 27
फोटो-
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नोएडा। सेक्टर-27 ई ब्लॉक के घरों में सोमवार को लोगों के घर में गंदे पानी की आपूर्ति हुई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कन्हैया लाल ने बताया कि पानी इतना गंदा था, जैसे कि सीवर का पानी हो। यह समस्या एक दो बार की नहीं, बल्कि कई बार की है। खासकर तब जब दीपावली जैसा त्योहार बीत गया। अभी भी घरों में भैया दूज, गोवर्धन पूजा जैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं। इस बीच गंदे जल की आपूर्ति दिक्कत बढ़ा रहा है। ब्यूरो
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