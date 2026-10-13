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Noida News: एसएस रॉयल चैलंजर्स और क्वांटम स्ट्राइकर्स विजयी

Tue, 13 Oct 2026 08:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:39 PM IST
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SS Royal Challengers and Quantum Strikers victorious
हिमांशु के शतक पर भारी पड़ा एसएस रॉयल का प्रदर्शन
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टूर्नामेंट में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हिमांशु चौधरी
संवाद न्यूज एजेंसी

यमुना सिटी।
रबूपुरा के रामोत्सव क्रिकेट ग्राउंड पर चल रही जेवर प्रीमियर लीग में सोमवार को मैच न हो पाने के कारण लोगों को इंतजार करना पड़ा था। मंगलवार को हुए पहले ही मैच में अन्य दिनों की अपेक्षा लोगों की ज्यादा संख्या देखने को मिली। दिन का पहला मैच एसएस रॉयल और एमके इंडियंस के बीच खेला गया। एसएस रॉयल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर एमके इंडियंस के सामने बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमके इंडियंस हिमांशु चौधरी के 104 रनों के पारी की बदौलत 135 रन ही बना सकी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा। प्लेयर ऑफ द मैच हिमांशु चौधरी को दिया गया। दूसरा मुकाबला माही रॉयल चैलंजर्स और क्वांटम स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया। पहले बल्ले बाजी करते हुए माही रॉयल चैलंजर्स 10 ओवर में 94 रन ही बना पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्वांटम स्ट्राइकर्स ने 95 रन बनाकर माही रॉयल चैलंजर्स को 3 विकेट से हरा दिया। विवेक शर्मा और विराट को सयुंक्त प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया।
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