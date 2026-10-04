Noida News: सपा का मतदाता सूची को लेकर प्रदर्शन

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नोएडा। समाजवादी पार्टी (सपा) ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के विरोध में रविवार को प्रदर्शन किया। सपा नेता और कार्यकर्ता नोएडा स्टेडियम, सेक्टर-21ए के पास एकत्र हुए और बैनर लेकर सेक्टर-27 की ओर बढ़े। पुलिस ने चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसी दौरान कुछ युवक कार से पुतला निकालकर जलाते हुए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पुतला छीनकर बुझा दिया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सपा नोएडा महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता ने की। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ब्यूरो



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