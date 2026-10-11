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Noida News: सपा ने मनाई जयप्रकाश नारायण की जयंती

Sun, 11 Oct 2026 09:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 09:36 PM IST
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SP observed Jayaprakash Narayan's birth anniversary.
नोएडा। सपा नोएडा महानगर संगठन ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई। यह कार्यक्रम नोएडा सेक्टर 53 स्थित सपा नोएडा महानगर कैंप कार्यालय में आयोजित किया गया। महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
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कार्यक्रम का संचालन महानगर महासचिव विकास यादव ने किया। सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आश्रय गुप्ता ने कहा कि जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। विकास यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सच्चे समाज सेवक थे। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो
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