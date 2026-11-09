Noida News: बहनें करेंगी भाइयों के माथे पर तिलक

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक भाई दूज का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। नवादा गांव स्थित श्री शीतला माता शनि धाम मंदिर के ज्योतिषाचार्य शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर दो बजे शुरू होगी। यह 11 नवंबर को दोपहर 3:53 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर भाई दूज का पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक है।उन्होंने बताया कि मंगलवार को यम द्वितीया की तिथि दोपहर दो बजे के बाद शुरू हो रही है। इसलिए 10 नवंबर को भी भाई दूज मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है।