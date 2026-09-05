Noida News: हर्षोल्लास से मनाया श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:21 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:21 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-3ए ब्लॉक स्थित शिव मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में 300 श्रद्धालु शामिल हुए। निवासी नरेंद्र त्यागी ने बताया कि जन्माष्टमी उत्सव के दौरान मंदिर परिसर में भजन मंडली ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। कई बच्चों ने बाल गोपाल के रूप में भगवान श्रीकृष्ण का रूप धारण किया और कई बालिकाएं राधा और गोपियों के रूप में सजकर कार्यक्रम में पहुंचीं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के समय दही-हांडी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
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