Noida News: दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता ने फ्लैट में फंदा लगाकर की आत्महत्या

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- सेक्टर-82 केंद्रीय विहार में रहते थे, सुसाइड नोट में बीमारी से परेशान होने की बात लिखीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त रह चुके 1975 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश मेहता (74) ने रविवार को नोएडा स्थित अपने किराये के फ्लैट में आत्महत्या कर ली। वह करीब पांच वर्ष से सेक्टर-82 में केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी में रह रहे थे। पुलिस को उनका शव पंखे से लटका मिला। पुलिस को मौके से एक पेज का सुसाइड नोट मिला है। नोट में बीमारी से परेशान होने की बात लिखी होने की जानकारी सामने आई है।रविवार दोपहर परिवार के लोगों ने राकेश मेहता को कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया। इसके बाद सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को फ्लैट पर भेजा गया। गार्ड के अंदर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राकेश मेहता की पत्नी भी दिल्ली कैडर की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उनका बेटा पीएचडी कर रहा है, जबकि शादीशुदा बेटी लंदन में रहती हैं। मूल रूप से देहरादून के रहने वाले राकेश मेहता करीब पांच वर्ष से नोएडा की केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी में अकेले रह रहे थे। उनकी पत्नी और बेटा देहरादून के वसंत विहार में रहते हैं। पत्नी का नोएडा आना जाना रहता था। जानकारी के अनुसार, राकेश मेहता लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है।