Noida News: पॉकेट-7 में सीवर ओवरफ्लो
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 09:15 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 09:15 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-82 के पॉकेट-7 में लंबे समय से सीवर ओवरफ्लो और पानी की सप्लाई लो प्रेशर की समस्या बनी हुई है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के प्रयास से नोएडा प्राधिकरण के जीएम जल-सीवर आरपी सिंह ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ प्रबंधक प्रेम चंद सैन, प्रबंधक विवेक कुमार सिंह और अवर अभियंता अशोक कुमार मौजूद रहे। अधिकारियों ने सीवर ओवरफ्लो और कम दबाव से पानी की आपूर्ति की स्थिति देखी। जीएम आरपी सिंह ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने जल्द निस्तारण की उम्मीद जताई। ब्यूरो
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