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Noida News: 16 से 30 नवंबर तक होगी स्वगणना

Fri, 13 Nov 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:26 PM IST
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Self-enumeration will take place from November 16 to 30.
बिलासपुर (संवाद)। जनसंख्या स्वगणना की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को नगर पंचायत बिलासपुर की ओर से राजेंद्र इंटर कॉलेज में बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रगणकों, सुपरवाइजरों, सभासदों और नगर पंचायत कर्मचारियों को स्वगणना की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। नगर पंचायत अध्यक्ष लता संजय सिंह, अधिशासी अधिकारी वीर कुमार त्रिपाठी और सुपरवाइजर राहुल ने बताया कि 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की जाएगी। इस दौरान लोगों को स्वगणना की प्रक्रिया और निर्धारित समयसीमा के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया गया। बैठक में कॉलेज के प्रधानाचार्य मुकुट लाल, श्रवण कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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