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Noida News: सुंदर नर्सरी की तर्ज पर विकसित होगी सेक्टर-8 की नर्सरी

Wed, 02 Sep 2026 10:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:31 PM IST
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Sector-8 nursery will be developed on the lines of Sunder Nursery
कुछ इस तरह बनेगी सेक्टर 8 की नर्सरी
- आठ एकड़ में विकसित होगा आकर्षक ठिकाना, करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। दिल्ली की सुंदर नर्सरी की तर्ज पर नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-8 की नर्सरी को विकसित करेगा। करीब आठ एकड़ क्षेत्रफल में इसे खूबसूरत और आकर्षक ठिकाने के रूप में विकसित कर आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इसका उद्देश्य नर्सरी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के साथ लोगों के लिए शहर में एक नया घूमने का स्थान तैयार करना है। प्राधिकरण के उद्यान विभाग ने परियोजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अब निर्माण के लिए जल्द टेंडर जारी करने की तैयारी है।
उद्यान विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली बॉर्डर से सटे सेक्टर-8 की नर्सरी करीब 12 एकड़ क्षेत्रफल में है। फिलहाल इसका एक हिस्सा नर्सरी संचालन के लिए एक संस्था को दिया गया है, जहां पौधे बेचे जाते हैं। नर्सरी परिसर में पहले से हरियाली, पेड़-पौधे और चारदीवारी मौजूद है।
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प्रस्तावित परियोजना में लकड़ी का आकर्षक प्रवेश द्वार, तीन स्थानों पर छोटी झील, पाथ-वे, फूड ट्रक और रेस्तरां, सजावटी लाइटिंग, पौधों की बिक्री के लिए कियोस्क, लर्निंग गार्डन, ग्रीनहाउस और देशी पौधों का उपवन विकसित करने की योजना है। लोगों की सुविधा और नर्सरी के उपयोग को बढ़ाने के लिए पार्टी लॉन बनाने का विकल्प भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है।
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उद्यान विभाग के निदेशक आनंद मोहन सिंह ने बताया कि परियोजना का प्रारूप तैयार हो चुका है। निर्माण के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है। ऐसी एजेंसी के चयन का विकल्प भी है, जो प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार नर्सरी को विकसित करने के साथ उसका संचालन और रखरखाव करे।
औषधि और बायोडायवर्सिटी पार्क में भी बनेगी नर्सरी
प्राधिकरण ने सेक्टर-91 स्थित औषधि पार्क और बायोडायवर्सिटी पार्क में भी बड़े क्षेत्रफल में नर्सरी विकसित करने का निर्णय लिया है। दोनों पार्कों में नर्सरी के लिए आधिकारिक स्तर पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्राधिकरण का उद्देश्य इन नर्सरियों को शहर की मौजूदा निजी नर्सरियों से अलग स्वरूप देना है, ताकि लोग पार्कों की ओर आकर्षित हों।

सेक्टर-8 की नर्सरी को सुंदर नर्सरी की तर्ज पर विकसित कर प्राधिकरण शहर को एक आकर्षक स्थान का तोहफा देगा। इसके अलावा सेक्टर-91 के बायोडायवर्सिटी पार्क और औषधि पार्क में भी बड़ी नर्सरी विकसित की जाएंगी-वंदना त्रिपाठी, एसीईओ, नोएडा प्राधिकरण

कुछ इस तरह बनेगी सेक्टर 8 की नर्सरी

कुछ इस तरह बनेगी सेक्टर 8 की नर्सरी

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