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Noida News: कॉस्मेटिक के नाम पर महिला से 60 हजार रुपये की ठगी

Wed, 14 Oct 2026 07:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:20 PM IST
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दनकौर
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(संवाद)।
कस्बे में कॉस्मेटिक का सामान बेचने के नाम पर एक महिला से 60 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बुधवार को दनकौर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। दनकौर निवासी वर्षा ने बताया कि मंगलवार को एक कार सवार व्यक्ति उनके घर पहुंचा। उसने दुकान के लिए कॉस्मेटिक का सामान देने की बात कही। उसकी बातों पर भरोसा कर महिला ने करीब 60 हजार रुपये का सामान खरीद लिया। उन्होंने बिना पैकेट खोले आरोपी को नकद भुगतान कर दिया। आरोपी के जाने के बाद महिला ने पैकेट खोले तो उनमें खिलौने और अन्य सस्ता सामान भरा मिला। पुलिस के अनुसार, नकद भुगतान होने के कारण आरोपी की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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