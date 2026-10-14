Noida News: बहलोलपुर से लापता 10वीं की छात्रा मिली

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नोएडा। बहलोलपुर गांव से दसवीं कक्षा की एक छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया था। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, मूल रूप से पीलीभीत जिले का रहने वाले एक शख्स बहलोलपुर गांव में किराये के मकान में रहता है। उनकी बेटी नाराज होकर घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत एक टीम गठित कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी गई। टीम ने छात्रा को ढ़ूढ कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परिवार को सुपुर्द कर दिया।