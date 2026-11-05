Noida News: दो ट्रकों की टक्कर होने पर एक ट्रक चालक की मौत

विज्ञापन

दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के नगर बाईपास पर दो ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर होने पर एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान चालक की मौत हो गई । प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि औरैया जनपद के डहरिया पुर गांव निवासी मनोज कुमार परिवार के साथ रहते हैं । उनका भांजा देवेंद्र सिंह ट्रक चालक है। 28 अक्टूबर को देवेंद्र सिंह ट्रक को लेकर सिकंदराबाद से गाजियाबाद की ओर जा रहा था। बिसाहड़ा फ्लाईओवर के समीप दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान देवेंद्र का मौत हो गई। घटना की प्राथमिकी एक सप्ताह बाद कोतवाली में दर्ज कराई गई है।