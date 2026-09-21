Noida News: टेलीग्राम-व्हाट्सएप बना ठगी का अड्डा, चार लोगों से 90 लाख पार

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- व्हाट्स एप-टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर निवेश का झांसा, एक मामले में रकम लौटाने के नाम पर धमकी देने का आरोपमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर जालसाजों ने निवेश पर मुनाफा देने समेत अन्य तरीके से चार लोगों से 90 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों ने तीन मामलों में व्हाट्स एप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए शेयर ट्रेडिंग और निवेश का लालच दिया, जबकि एक मामले में 14.47 लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद सामने आया है। पुलिस ने सभी मामलों की जांच कर रही है।नोएडा निवासी एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उन्हें व्हाट्स एप के माध्यम से आईआईएफएल वेल्थ एप्रिसिएशन क्लब नाम के ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में आईपीओ और प्री-आईपीओ शेयरों में निवेश कर अच्छा मुनाफा मिलने का दावा किया गया। इसके बाद उन्हें एआई आधारित एप के जरिये निवेश करने के लिए कहा गया। शिकायत के मुताबिक, उन्होंने आठ हजार प्री-आईपीओ शेयरों के लिए छह लाख रुपये लगाए। बाद में खाते में अधिक शेयर दिखाकर उनसे 18 लाख रुपये और जमा करा लिए गए और उसके बाद आरोपियों ने संपर्क खत्म कर लिया।टेलीग्राम के ग्रुप सेकी ठगी :